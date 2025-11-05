На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Литва просит Белоруссию открыть границу для одного действия

Премьер Литвы Ругинене: Вильнюс попросит Белоруссию разрешить фурам вернуться
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Литва попросит Белоруссию открыть границу, чтобы литовские фуры смогли вернуться домой с территории республики. Об этом заявила премьер Литвы Инга Ругинене, передает LRT.

«Сегодня решено обратиться к Белоруссии, чтобы договориться о возвращении литовских грузовиков домой», — подчеркнула глава правительства.

По словам Ругинене, переговоры между Вильнюсом и Минском по этому вопросу уже начались.

4 ноября кабмин Белоруссии заявил, что движение зарегистрированных в Европе грузовиков по белорусской территории будет ограничено до конца 2027 года.

Ограничения не распространяются на не зарегистрированные в Польше и Литве грузовики, которые следуют по строго определенному маршруту от КПП до места отгрузки перевозимого товара и обратно. Польский и литовский транспорт должен следовать через белорусско-польский или белорусско-литовский участок границы соответственно и при наличии разрешения на проезд.

Ругинене заявляла о закрытии автомобильной границы с Белоруссией на месяц. Она подчеркнула, что безопасность граждан является непререкаемым приоритетом правительства. Поэтому, по ее словам, необходимо закрыть границу с Белоруссией, откуда исходят «определенные угрозы».

Ранее Лукашенко назвал Европу «вонючей».

