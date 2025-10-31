Лукашенко назвал Европу «вонючей»

«Вонючая» Европа в будущем станет платить Белоруссии за воздух. Такое мнение выразил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — подчеркнул он.

Сейчас Европа, по словам Лукашенко, «вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями».

30 октября Литва в ответ на появляющиеся над страной метеозонды, якобы связанные с контрабандой сигарет, направила в Еврокомиссию (ЕК) предложения по новым санкциям против Белоруссии.

Министр иностранных дел республики Кестутис Будрис рассчитывает, что к следующей встрече руководства ЕС в конце ноября по вопросу санкций против Белоруссии «будет достигнут прогресс». По словам Будриса, Литва предпочитает национальным рестрикциям более масштабные и эффективные ограничения ЕС.

Ранее в Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.