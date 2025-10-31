На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко назвал Европу «вонючей»

Лукашенко: вонючая Европа начнет покупать у Белоруссии воздух
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

«Вонючая» Европа в будущем станет платить Белоруссии за воздух. Такое мнение выразил президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — подчеркнул он.

Сейчас Европа, по словам Лукашенко, «вместо того, чтобы платить, начинают нас душить санкциями».

30 октября Литва в ответ на появляющиеся над страной метеозонды, якобы связанные с контрабандой сигарет, направила в Еврокомиссию (ЕК) предложения по новым санкциям против Белоруссии.

Министр иностранных дел республики Кестутис Будрис рассчитывает, что к следующей встрече руководства ЕС в конце ноября по вопросу санкций против Белоруссии «будет достигнут прогресс». По словам Будриса, Литва предпочитает национальным рестрикциям более масштабные и эффективные ограничения ЕС.

Ранее в Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами