Зеленскому предрекли «черные дни» из-за Трампа и некомпетентности окружающих

Экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что действующий глава государства Владимир Зеленский оказался в критической ситуации. Своим мнением он поделился на канале в YouTube.

По его словам, для президента Украины и «его режима» наступают «черные дни».

Он уточнил, что Владимир Зеленский оказался в неблагоприятной ситуации из-за дистанцирования президента США Дональда Трампа от событий на Украине, а также некомпетентности окружающих и отсутствия средств на поддержание боеспособности ВСУ.

До этого Леонид Соскин заявлял, что шатдаун правительства США может привести к сокращению военной помощи Киеву, в том числе поставок оружия. Он отметил, что украинские власти зависит от США, поэтому для Украины с «этой неразбирихой в Америке» наступает тяжелый период. По мнению Соскина, шатдаун рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном, поскольку правительство США будет сосредоточено на своих проблемах, а не на Украине.

Ранее Зеленский заявил, что России не удастся «стереть» Украину.