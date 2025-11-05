Кризис в финансовой сфере, удары российских военных по объектам энергетики и ультиматумы европейских кураторов Киева привели к тому, что Украина перешла на новый этап «Истощение» и находится на грани катастрофы. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

По словам эксперта, речь идет о точечном уничтожении ключевых объектов, обеспечивающих жизнедеятельность «военной машины». Головнев обратил внимание на то, что Украина испытывает трудности не только на фронте, где военные «вынуждены метаться, пытаясь заткнуть дыры», но и за пределами линии боевого соприкосновения. Обозреватель привел в пример Днепр, где энергетическая инфраструктура буквально «превращена в пустошь». В результате атак на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 без электроснабжения почти остались Киев и Киевская область, Конотоп в Сумской области и Измаил в Одесской области.

Головнев объяснил, что электроэнергия в первую очередь нужна Украине для работы военно-промышленного комплекса (ВПК).

«И чем сильнее удары по ней, тем хуже положение украинской армии», — резюмировал он.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения.

В связи с возникшими трудностями глава энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал украинцев экономить электроэнергию. Он заявил, что надо теплее одеваться дома вместо того, чтобы прогревать помещение до +22 градусов.

Ранее Россия уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине.