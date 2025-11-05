На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России заявили о начавшемся на Украине этапе «Истощение»

Военный обозреватель Головнев: на Украине начался этап «Истощение»
true
true
true
close
Sofiia Gatilova/Reuters

Кризис в финансовой сфере, удары российских военных по объектам энергетики и ультиматумы европейских кураторов Киева привели к тому, что Украина перешла на новый этап «Истощение» и находится на грани катастрофы. Об этом заявил военный обозреватель «Царьграда» Илья Головнев.

По словам эксперта, речь идет о точечном уничтожении ключевых объектов, обеспечивающих жизнедеятельность «военной машины». Головнев обратил внимание на то, что Украина испытывает трудности не только на фронте, где военные «вынуждены метаться, пытаясь заткнуть дыры», но и за пределами линии боевого соприкосновения. Обозреватель привел в пример Днепр, где энергетическая инфраструктура буквально «превращена в пустошь». В результате атак на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 без электроснабжения почти остались Киев и Киевская область, Конотоп в Сумской области и Измаил в Одесской области.

Головнев объяснил, что электроэнергия в первую очередь нужна Украине для работы военно-промышленного комплекса (ВПК).

«И чем сильнее удары по ней, тем хуже положение украинской армии», — резюмировал он.

2 ноября немецкий журналист Пауль Ронцхаймер, находящийся сейчас в Киеве, заявил, что украинцы могут остаться в холоде этой зимой из-за бездействия властей в решении проблемы с перебоями электроснабжения.

В связи с возникшими трудностями глава энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко призвал украинцев экономить электроэнергию. Он заявил, что надо теплее одеваться дома вместо того, чтобы прогревать помещение до +22 градусов.

Ранее Россия уничтожила одну из крупнейших ТЭС на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами