Сын Сороса поздравил Мамдани с победой на выборах мэра Нью-Йорка

Сын миллиардера Джорджа Сороса Александр поздравил Зохрана Мамдани с победой на выборах мэра Нью-Йорка. Об этом он написал в соцсети X.

«Горжусь быть жителем Нью-Йорка. Американская мечта продолжается!» — написал он.

В Нью-Йорке 4 ноября состоялись выборы мэра. На них победил мусульманин Зохран Мамдани, он вступит в должность 1 января 2026 года.

Политик намерен бороться «с кризисом стоимости жизни» и известен своим публичным противостоянием с президентом США Дональдом Трампом. Глава Белого дома угрожал депортировать Мамдани и даже захватить мегаполис. Противники избранного мэра считают, что он хочет превратить Нью-Йорк в «мусульманский рай, где правят джихадисты». Что говорят о Мамдани в России, чем он известен и какие у него планы — в материале «Газеты.Ru».

Глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков считает, что победа Мамдани на выборах мэра Нью-Йорка является отражением идейно-политического раскола США и сигналом к антитрамповской контрреволюции.

Ранее газета NYP изобразила Мамдани с серпом и молотом.