Зеленский обратился к Орбану за поддержкой

Украинский лидер Владимир Зеленский обратился к премьеру Венгрии «за поддержкой» по вопросу интеграции Украины в ЕС. Слова Зеленского приводит британская газета The Independent.

«Мы воюем за свое выживание, и мы очень хотели бы, чтобы премьер-министр Венгрии поддержал нас или хотя бы не блокировал», — подчеркнул Зеленский.

Как пишет The Independent, Орбан ранее «подвергался критике» в ЕС за отрицание суверенитета Украины. «Украина — не независимая страна. Украина — не суверенная страна», — заявил он в сентябре.

4 ноября Орбан заявил, что Венгрия не станет поддерживать вступление Украины в Европейский союз (ЕС), в связи с чем предложила вместо этого установить с республикой стратегическое партнерство.

Как напомнил Орбан, решение о вступлении стран в ЕС единогласно принимается всеми государствами-членами. Венгрия не станет поддерживать интеграцию Украины, поскольку это может привести к войне в Европе и выводу денег венгров в республику, пояснил Орбан.

Ранее Зеленский отверг идею вступления Украины в ЕС с испытательным сроком.