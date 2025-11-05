В Германии запретили исламистское объединение Muslim Interaktiv

Министерство внутренних дел Германии приняло решение о запрете и роспуске исламистского объединения Muslim Interaktiv. Об этом сообщается на официальном сайте МВД ФРГ.

«Министерство внутренних дел сегодня (5 ноября – прим.ред.) запретило объединение Muslim Interaktiv, поскольку его цели и деятельность противоречат конституционному порядку и идее межнационального согласия. Объединение будет распущено. Имущество Muslim Interaktiv будет конфисковано», — говорится в официальном сообщении.

В Комментарии к заявлению глава МВД ФРГ Александер Добриндт заявил, что правоохранительные органы страны будут с «жесткостью, предусмотренной законом, реагировать на тех, кто агрессивно требует создания халифата на наших улицах, невыносимым образом подстрекает против государства Израиль и евреев и презирает права женщин и меньшинств».

После решения о запрете объединения стало известно о проведении обысков по семи адресам Muslim Interaktiv в Гамбурге, а также об аресте имущества организации.

4 ноября немецкая полиция выступила с заявлением о том, что поджог автомобиля в Гамбурге депутата право политической партии АдГ Бернда Бауманна совершен радикалами с политическими мотивами. Служба государственной безопасности Гамбурга считает подлинным опубликованное в интернете письмо с заявлением об ответственности за произошедшее представителей антифашистского движения.

Ранее президент ФРГ выступил против депортации беженцев.