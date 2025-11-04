Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выступил против немедленной депортации сирийских беженцев на родину. Его слова приводит агентство DPA.

«Тот, кто стоит перед обломками войны, выражает свой ужас и спрашивает себя вслух, можно ли в нем жить — этому страху следует оставить место. Какие политические выводы из этого следует сделать, должно решить правительство ФРГ. И я уверен, что решение будет принято», — заявил Штайнмайер в ходе визита в Гану.

Штайнмайер уточнил, что за годы своего пребывания на посту министра иностранных дел он видел много регионов, охваченных стихийными бедствиями, и знает, о чем говорит.

3 ноября Мерц выступил с заявлением о том, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране прекратилась, и пригрозил им депортацией. В свою очередь специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев решение канцлера Мерца о высылке из страны сирийских беженцев назвал правильным.

Ранее в Германии произошел скандал из-за слов Мерца о мигрантах.