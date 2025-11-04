На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Финляндия хотела вступить в НАТО еще до начала конфликта на Украине

Экс-премьер Марин: Финляндия хотела вступить в НАТО еще до начала СВО
true
true
true
close
Sergei Grits/AP

Власти Финляндии поддерживали курс на вступление в НАТО еще до начала военной операции России на Украине. Об этом заявила экс-премьер Финляндии Санна Марин в своей книге «Надежда – это действие», передает агентство Yle.

«Я быстро заметила, что, будучи страной вне НАТО, Финляндия оставалась в стороне от многих обсуждений, которые напрямую нас касались», — сказала она.

По ее воспоминаниям, после заседания Европейского совета в январе 2021 года Марин поделилась изменениями в своей позиции по вступлению Хельсинки в НАТО с заместителем госсекретаря по делам ЕС Яри Луото.

«Я договорилась с помощниками, что мы постепенно начнем обсуждать вопрос НАТО в партии до съезда 2023 года», — отметила Марин.

До этого сообщалось, что в Карелии появятся народные дружины для защиты границы от НАТО. Дружинники будут заниматься защитой границы между Россией и Финляндией.

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Так как сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 километров, то после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического Альянса практически удвоилась.

Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами