Финляндия хотела вступить в НАТО еще до начала конфликта на Украине

Экс-премьер Марин: Финляндия хотела вступить в НАТО еще до начала СВО

Власти Финляндии поддерживали курс на вступление в НАТО еще до начала военной операции России на Украине. Об этом заявила экс-премьер Финляндии Санна Марин в своей книге «Надежда – это действие», передает агентство Yle.

«Я быстро заметила, что, будучи страной вне НАТО, Финляндия оставалась в стороне от многих обсуждений, которые напрямую нас касались», — сказала она.

По ее воспоминаниям, после заседания Европейского совета в январе 2021 года Марин поделилась изменениями в своей позиции по вступлению Хельсинки в НАТО с заместителем госсекретаря по делам ЕС Яри Луото.

«Я договорилась с помощниками, что мы постепенно начнем обсуждать вопрос НАТО в партии до съезда 2023 года», — отметила Марин.

До этого сообщалось, что в Карелии появятся народные дружины для защиты границы от НАТО. Дружинники будут заниматься защитой границы между Россией и Финляндией.

Вступление Финляндии в НАТО состоялось 4 апреля 2023 года. Так как сухопутная граница между РФ и Финляндией составляет примерно 1300 километров, то после присоединения Финляндии к НАТО протяженность сухопутной границы между Россией и членами Североатлантического Альянса практически удвоилась.

Ранее в Финляндии заявили об «угрозе» НАТО от России.