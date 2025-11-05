В МИД РФ высказались о продлении ДСНВ

Рябков: сегодня нет пространства для продления ДСНВ

На сегодняшний день нет пространства для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Он напомнил, что в 2021 году соглашение продлевали на пять лет, повторного продления на какой-либо срок не предусмотрено. Также он добавил, что феврале 2023 года Россия объявила о приостановке своего участия в договоре.

«Мы выступили с инициативой, с предложением американцам придерживаться центральных количественных ограничений еще в течение года после истечения срока действия договора при понимании, что США воздержатся от дестабилизирующих шагов в стратегической сфере», — сказал замглавы МИД РФ.

22 сентября президент РФ Владимир Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

