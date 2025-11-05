На Западе обратились к Трампу по теме продления ДСНВ

Президенту США Дональду Трампу необходимо согласиться на предложение главы РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Достижение решительного прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится, чем снятие давнего табу на испытания оружия», — говорится в публикации.

22 сентября Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

