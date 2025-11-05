На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Западе обратились к Трампу по теме продления ДСНВ

FT: Трампу следует согласиться на предложение Путина о продлении ДСНВ
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президенту США Дональду Трампу необходимо согласиться на предложение главы РФ Владимира Путина о продлении Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет газета Financial Times (FT).

«Достижение решительного прогресса в этом направлении было бы гораздо лучшим способом получить Нобелевскую премию мира, к которой он стремится, чем снятие давнего табу на испытания оружия», — говорится в публикации.

22 сентября Путин во время оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, РФ готова придерживаться Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

США пока официально к российской инициативе не присоединились.

Ранее политолог объяснил, почему США не торопятся с ответом на инициативу РФ по ДСНВ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами