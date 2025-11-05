Разведка Южной Кореи измерила пульс лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Лидер КНДР Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем — частота сокращений его сердца составила 80 ударов в минуту. Об этом сообщила национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), которой удалось дистанционно измерить пульс северокорейского лидера, передает агентство «Ёнхап».

Уточняется, что риск повышенного кровяного давления, который ранее был высок у северокорейского лидера, снизился. Конкретные методы получения данной информации не раскрываются.

По информации NIS, Ким Чен Ын способен без затруднений преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном, а также регулярно принимать участие в различных официальных мероприятиях.

До этого сообщалось, что власти Северной Кореи ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына. Чиновник из Южной Кореи, рассказал, что последние разведданные показали, что у Ким Чен Ына диабет, а его вес составляет около 140 килограмм. По мнению специалистов, проблемы с весом у руководителя КНДР вызваны стрессом, а также чрезмерным употреблением алкоголя и курением.

