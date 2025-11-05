На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Разведка Южной Кореи измерила пульс лидеру КНДР Ким Чен Ыну

Разведка Южной Кореи провела дистанционную диагностику здоровья Ким Чен Ына
Сергей Бобылев/РИА Новости

Лидер КНДР Ким Чен Ын не имеет серьезных проблем со здоровьем — частота сокращений его сердца составила 80 ударов в минуту. Об этом сообщила национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS), которой удалось дистанционно измерить пульс северокорейского лидера, передает агентство «Ёнхап».

Уточняется, что риск повышенного кровяного давления, который ранее был высок у северокорейского лидера, снизился. Конкретные методы получения данной информации не раскрываются.

По информации NIS, Ким Чен Ын способен без затруднений преодолевать большие расстояния между провинциями и Пхеньяном, а также регулярно принимать участие в различных официальных мероприятиях.

До этого сообщалось, что власти Северной Кореи ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына. Чиновник из Южной Кореи, рассказал, что последние разведданные показали, что у Ким Чен Ына диабет, а его вес составляет около 140 килограмм. По мнению специалистов, проблемы с весом у руководителя КНДР вызваны стрессом, а также чрезмерным употреблением алкоголя и курением.

Ранее кореевед объяснил, почему «зачистили» следы Ким Чен Ына после переговоров в Пекине.

