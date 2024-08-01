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В Северной Корее ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына

AP News: чиновники в КНДР ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына

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Власти Северной Кореи ищут лекарство от ожирения для Ким Чен Ына, пишет AP News. По данным СМИ, у лидера КНДР высокий риск сердечных заболеваний из-за большого веса.

Ли Сон Квен, чиновник из Южной Кореи, рассказал, что последние разведданные показали, что у Ким Чен Ына диабет, а его вес составляет около 140 килограмм. По мнению специалистов, проблемы с весом у руководителя КНДР вызваны стрессом, а также чрезмерным употреблением алкоголя и курением.

По данным АP News, должностные лица Северной Кореи сейчас ищут за рубежом лекарства от ожирения для Кима.

Ранее сообщалось, что Чжу Э — дочь лидера КНДР Ким Чен Ына — готовится стать его преемницей, это связывают с плохим здоровьем политика. С ноября 2022 года Чжу Э стала регулярно появляться на публичных и торжественных мероприятиях вместе с отцом.

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