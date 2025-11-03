В МИД Израиля рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США и Израиля

Аракчи: Иран не знает, сколько урана осталось после ударов Израиля и США

Иранские власти не знают, сколько обогащенного до 60% урана уцелело после ударов США и Израиля по ядерным объектам страны. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera.

Дипломат рассказал, что уран остается там же, где был до нападения. Почти весь он сейчас находится под завалами, власти не собираются его трогать, пока для этого «не будут созданы условия».

«У нас также нет информации, сколько из 400 килограммов осталось целым, а сколько было уничтожено», — отметил дипломат.

Он признал, что ущерб от ударов «велик», потому что были разрушены машины и оборудование. При этом Аракчи подчеркнул, что технологии сохранились: их нельзя уничтожить бомбой.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

А в ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее сообщалось об активной работе Ирана на секретном подземном объекте.