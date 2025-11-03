На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД Израиля рассказали, что стало с обогащенным ураном после ударов США и Израиля

Аракчи: Иран не знает, сколько урана осталось после ударов Израиля и США
true
true
true
close
Asad/Global Look Press

Иранские власти не знают, сколько обогащенного до 60% урана уцелело после ударов США и Израиля по ядерным объектам страны. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Аракчи в интервью Al Jazeera.

Дипломат рассказал, что уран остается там же, где был до нападения. Почти весь он сейчас находится под завалами, власти не собираются его трогать, пока для этого «не будут созданы условия».

«У нас также нет информации, сколько из 400 килограммов осталось целым, а сколько было уничтожено», — отметил дипломат.

Он признал, что ущерб от ударов «велик», потому что были разрушены машины и оборудование. При этом Аракчи подчеркнул, что технологии сохранились: их нельзя уничтожить бомбой.

13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. В ходе массированной атаки были задействованы более 200 самолетов, которые нанесли удары по ядерным объектам, военным базам и центрам разработки оружия. Израиль объяснил операцию необходимостью предотвратить создание Тегераном ядерного оружия.

А в ночь на 22 июня США открыто вступили в военный конфликт между странами. Они нанесли удары по трем иранским ядерным объектам — Фордо, Натанз и Исфахан. Президент Дональд Трамп в обращении к нации назвал целью удара уничтожение иранских мощностей по обогащению урана и предотвращение ядерной угрозы.

Ранее сообщалось об активной работе Ирана на секретном подземном объекте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами