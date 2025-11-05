На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу назвал IT-решения Запада дорогой к рабству

Шойгу: западные IT-решения ведут к порабощению
Евгений Биятов/РИА Новости

Технические решения стран Запада в сфере информационной безопасности ведут к порабощению и потере независимости в критически важных сферах государственного управления. Об этом заявил секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он отметил, что западные технические решения изначально предполагают доступ к данным без уведомления пользователей. Секретарь Совбеза РФ призвал коллег из стран-членов Союза Независимых Государств к лучшей координации действий в сфере информационной безопасности и информационного суверенитета.

Чиновник призвал признать, что в сфере информбезопасности имеется множество нерешенных вопросов и серьезных угроз. С ними предстоит работать.

В конце октября Шойгу заявил, то Евросоюз стремительно летит к своему концу. По его словам, сегодня с европейскими ценностями ассоциируются гендерные истории, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), «Евровидение» и тд.

Ранее Шойгу заявил, что попытки западных стран разобщить народы России, «превратить в манкуртов», подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом.

