Шойгу заявил, что Европа летит к своему концу

Шойгу: Европа с ее псевдоценностями летит к своему концу
Евгений Биятов/РИА Новости

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Евросоюз стремительно летит к своему концу. Об этом пишет ТАСС.

«Если говорить о европейских ценностях: если я вас, человека образованного, спрошу, что такое европейские ценности, что вы мне вот так сразу навскидку назовете? У вас сразу появятся гендерные истории, ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), «Евровидение» и далее по списку. Это можно перечислять и перечислять», — сказал он.

До этого Шойгу заявил, что попытки западных стран разобщить народы России, «превратить в манкуртов», подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом.

По его словам, Россия столкнулась с идеологическими войнами, оружием в которых являются манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение разрушительный для личности идей.

Секретарь Совбеза добавил, что сейчас идет агрессивная борьба за влияние на умы людей, их хотят лишить ценностных опор, хотят сломить их волю, превратить в манкуртов.

Ранее Лавров заявил, что на Западе всегда стремились развалить Россию.

