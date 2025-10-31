На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Шойгу резко ответил Западу

Шойгу: Западу не удастся разобщить народы России
Евгений Биятов/РИА Новости

Попытки западных стран разобщить народы России, «превратить в манкуртов», подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии международного фестиваля «Народы России и СНГ», передает ТАСС.

Экс-министр обороны России подчеркнул, что общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство — то, что всегда объединяло и поддерживало народы страны, — находится под угрозой.

По его словам, Россия столкнулась с идеологическими войнами, оружием в которых являются манипуляция сознанием, подрыв нравственных ориентиров, насаждение разрушительный для личности идей.

Шойгу добавил, что сейчас идет агрессивная борьба за влияние на умы людей, их хотят лишить ценностных опор, хотят сломить их волю, превратить в манкуртов.

28 октября Шойгу заявил, что Запад стремится разделить Россию на десятки мелких государственных образований для последующей эксплуатации в своих интересах. По его словам, против РФ и ее общества оказывается агрессивное внешнее давление.

Ранее Лавров заявил, что на Западе всегда стремились развалить Россию.

