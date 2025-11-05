На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД рассказали о ситуации с возможным возобновлением авиасообщения между РФ и США

Рябков: сдвигов по вопросу возобновления авиасообщения между РФ и США нет
true
true
true
close
Виталий Белоусов/РИА Новости

Вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между Россией и США стоит на повестке, но сдвигов пока добиться не удалось. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

«К сожалению, добиться нужных сдвигов пока не получилось, но мы вопрос с повестки дня не снимаем и продолжим работу в этом направлении», — сказал дипломат.

В августе посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев сообщил, что российская сторона подготовила документы для восстановления авиасообщения с США, они обсуждаются. По его словам, предложение было выдвинуто со стороны РФ.

В конце октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что возобновление прямого авиасообщения с США сегодня не находится в приоритете Вашингтона. При этом, по словам дипломата, российская сторона заинтересована в возобновлении прямого авиасообщения.

Ранее на табло российского аэропорта заметили рейс в Нью-Йорк.

