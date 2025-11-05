В России заявили, что «Орешник» позволит дать ошеломительный ответ любому противнику

Ракетный комплекс средней дальности «Орешник» в случае ударов вглубь России позволит дать ошеломляющий ответ противнику. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, серийное производство оружия является ресурсом для обеспечения запроса на сдерживание стран, которые формируют наступательную инфраструктуру у границ России.

«И, конечно же, в случае ударов вглубь российской территории насыщение того самого ошеломляющего ответа, который будет выражаться в комплексном применении различного типа вооружения, в том числе, вероятно, «Орешника» в боевом ядерном исполнении, для окончательной ликвидации военно-промышленного и военно-технического потенциала противника», — сказал Степанов.

По его словам, для возвращения к балансу сил и выстраиванию принципа о неделимой безопасности нужно отчистить европейское пространство от «внерегионального военного присутствия», в том числе ядерного.

До этого депутат Государственной думы Андрей Колесник заявил, что ВС РФ могут в ближайшее время применить любое эффективное для данного военного момента оружие, в том числе новейший ракетный комплекс «Орешник». Депутат добавил, что «Орешник» изначально предназначался для уничтожения предприятий военно-промышленного комплекса в глубине Украины.

Ранее Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».