На Западе рассказали, чем Европе придется пожертвовать ради конфликта с Россией

Европе придется пойти на жертвы, чтобы конфликтовать с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен на своей странице в социальной сети X.

«Чтобы продолжать опосредованную войну, Европе придется жертвовать собой», — написал он.

Так Дизен отреагировал на материал издания Politico, в котором говорится, что Украина рискует лишиться поддержки МВФ, если Евросоюз не решится на конфискацию замороженных российских активов. По мнению эксперта, этот шаг «сделает Европу изгоем в финансовом плане».

В материале издание пишет, что итальянские, французские и бельгийские власти выступили против идеи использовать российские активы для кредитования Украины. Отказ одной из стран ЕС поддержать предложенный кредит может, по оценке издания, привести к блокировке финансовой помощи со стороны МВФ.

1 ноября стало известно, что бельгийский депозитарий Euroclear, где заблокирована большая часть активов российских инвесторов, начал их размораживать без необходимости получения лицензии от США. Переводы без разрешения Вашингтона были проведены вскоре после того, как премьер Бельгии Барт де Вевер пообещал блокировать конфискацию активов России, если Евросоюз не разделит риски от ответных действий Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

