В США заявили об обсуждениях нового соглашения для окончания шатдауна

Semafor: сенат США обсуждает соглашение для завершения шатдауна
close
J. Scott Applewhite/AP

Сенаторы обсуждают новое соглашение, которое позволит возобновить работу правительства США. Об этом пишет американское издание Semafor.

По данным журналистов, речь идет о принятии очередного временного бюджета. Документ позволит продлить финансирование федеральных ведомств как минимум до декабря, следует из материала.

Издание отметило, что нынешняя резолюция о временном финансировании действует до 21 ноября. Однако республиканцы расходятся во мнениях, насколько долгим должен быть новый срок. Так, консерваторы хотят продлить действие документа до 15 января, чтобы избежать новой сделки с демократами перед Рождеством. При этом, по словам главы бюджетного комитета Сената Сьюзан Коллинз, резолюцию нужно пролонгировать максимум до 19 декабря, поскольку более длительная отсрочка может привести к остановке работы по разработке полноценного бюджета.

Официально правительство США приостановило свою деятельность с 1 октября. Этот шатдаун стал вторым по длительности в истории страны, уступив лишь рекордному шатдауну администрации Трампа — 35-дневному шатдауну в январе 2019 года.

В результате сотни тысяч государственных служащих остались без заработной платы, примерно полтора миллиона получили ее в неполном объеме. Если бюджет США не будет согласован до 5 ноября, текущий шатдаун может стать самым продолжительным в истории страны.

Ранее в Вашингтоне назвали шатдаун угрозой модернизации ядерного арсенала США.

