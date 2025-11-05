В МИД РФ предупредили Евросоюз об ответе Москвы на конфискацию российских активов

В случае возможной конфискации российских активов Европейский союз «почувствует ответ» Москвы. Об этом в интервью газете «Известия» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат подчеркнул, что Брюссель и другие европейские столицы, которые особенно рьяно поддерживают идею фактической конфискации российских средств, могут не сомневаться в том, что Москва имеет достаточный арсенал возможностей для должного политического и экономического реагирования. Поэтому российский ответ почувствуют в Евросоюзе.

Замглавы МИД отметил, что последствия инициаторам и участникам экспроприаций гарантированы. Он указал, что публичный отказ от соблюдения права собственности России вызовет коллапс доверия к финансовому сектору Европы и масштабный отток капиталов.

21 октября еврокомиссар Валдис Домбровскис сообщил, что Еврокомиссия готова в ближайшие недели внести предложение по выделению Киеву нового кредита под замороженные российские активы. По его словам, инициатива ЕК «будет в полной мере соответствовать международному праву».

Ранее три страны ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России.