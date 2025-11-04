На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывший спецпрокурор США изъял телефон Трампа после событий 6 января 2021 года

Спецпрокурор Смит изъял рабочий телефон Трампа после штурма Капитолия
United States Department of Justice/ Public domain/ Wikimedia Commons

Бывший спецпрокурор США Джек Смит в ходе расследования штурма Капитолия 6 января 2021 года изъял рабочий телефон президента Дональда Трампа, которым тот пользовался во время первого срока. Об этом сообщила министр юстиции — генеральный прокурор США Пэм Бонди в социальной сети X.

По словам Бонди, администрация Джо Байдена передала спецпрокурору правительственный телефон Трампа, что она назвала беспрецедентным действием. Смит также получил доступ ко всем личным телефонным записям политика.

«Это очередное свидетельство вопиющего превышения полномочий и злоупотребления государственной властью», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Протесты, в организации которых обвиняют Трампа, прошли в Вашингтоне 6 января 2021 года после президентских выборов. Толпа митингующих ворвалась в здание Конгресса США и захватила несколько его помещений в то время, как там проходило заседание парламентариев, собиравшихся официально утвердить победу Джо Байдена в ходе голосования.

Ранее штурмовавший Капитолий «шаман» передал привет Владимиру Путину.

