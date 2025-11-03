На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЕС рискует лишить Украину поддержки МВФ из-за спора о российских активах

Politico: отказ стран ЕС по российским активам может остановить кредиты Киеву
Freepik.com

Европейские чиновники выражают опасение, что Украина может лишиться финансовой поддержки Международного валютного фонда (МВФ), если страны Евросоюза не согласуют предложение Еврокомиссии о предоставлении замороженных российских активов в качестве основы для кредита Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Итальянские, французские и бельгийские власти выступили против идеи использовать российские активы для кредитования Украины. Отказ одной из стран ЕС поддержать предложенный кредит может, по оценке издания, привести к блокировке финансовой помощи со стороны МВФ.

По мнению европейских дипломатов и представителей Еврокомиссии, заключение соглашения о российских активах позволит МВФ убедиться в финансовой устойчивости Украины на ближайшие годы. В условиях сокращения поддержки со стороны США МВФ рассчитывает, что ЕС возьмет на себя основную нагрузку по удовлетворению финансовых потребностей Украины.

По информации МВФ, государственный долг Украины к концу 2025 года вырастет до 108,6% ВВП и достигнет 110,4% ВВП в 2026 году. На саммите ЕС в Брюсселе 23 октября страны не смогли согласовать предложение Еврокомиссии о замороженных российских активах и планируют вернуться к обсуждению на заседании Европейского совета 18–19 декабря.

Еврокомиссия уже собиралась выпустить совместные долги стран ЕС на «десятки миллиардов евро», чтобы поддерживать Украину, при этом вариант с использованием российских активов остается предпочтительным.

Ранее на Западе назвали «тяжким бременем» спонсирование Украины без активов России.

