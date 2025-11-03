ЕС рискует лишить Украину поддержки МВФ из-за спора о российских активах

Европейские чиновники выражают опасение, что Украина может лишиться финансовой поддержки Международного валютного фонда (МВФ), если страны Евросоюза не согласуют предложение Еврокомиссии о предоставлении замороженных российских активов в качестве основы для кредита Киеву. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в ЕС.

Итальянские, французские и бельгийские власти выступили против идеи использовать российские активы для кредитования Украины. Отказ одной из стран ЕС поддержать предложенный кредит может, по оценке издания, привести к блокировке финансовой помощи со стороны МВФ.

По мнению европейских дипломатов и представителей Еврокомиссии, заключение соглашения о российских активах позволит МВФ убедиться в финансовой устойчивости Украины на ближайшие годы. В условиях сокращения поддержки со стороны США МВФ рассчитывает, что ЕС возьмет на себя основную нагрузку по удовлетворению финансовых потребностей Украины.

По информации МВФ, государственный долг Украины к концу 2025 года вырастет до 108,6% ВВП и достигнет 110,4% ВВП в 2026 году. На саммите ЕС в Брюсселе 23 октября страны не смогли согласовать предложение Еврокомиссии о замороженных российских активах и планируют вернуться к обсуждению на заседании Европейского совета 18–19 декабря.

Еврокомиссия уже собиралась выпустить совместные долги стран ЕС на «десятки миллиардов евро», чтобы поддерживать Украину, при этом вариант с использованием российских активов остается предпочтительным.

Ранее на Западе назвали «тяжким бременем» спонсирование Украины без активов России.