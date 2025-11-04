На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Турции отвергли доклад ЕК по «демократическим ценностям» в стране

МИД Турции назвал предвзятым доклад ЕК по демократическим ценностям страны
close
Osman Orsal/AP

Доклад Европейской комиссии (ЕК) по «демократическим ценностям» Турции является необоснованным и предвзятым. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел страны.

«Мы отвергаем предвзятые и необоснованные обвинения в отношении судебной системы, основных прав и внутриполитических событий, содержащиеся в опубликованном сегодня Европейской комиссией докладе о ситуации в Турции», — говорится в документе.

В ведомстве подчеркнули, что доклад ЕК не совместим с усилиями по формированию позитивной повестки дня между Турцией и Евросоюзом (ЕС). Также, по данным министерства, документ «написан языком, противоречащим долгосрочным интересам сторон».

4 ноября Еврокомиссия опубликовала отчет комиссии по Турции за 2025 год. В документе ЕК выразила сомнения в приверженности Анкары к демократическим ценностям, в связи с чем переговоры о ее членстве в ЕС находятся в тупике. Там отметили, что обеспокоенность вызывает число судебных исков и арестов в отношении оппозиции.

Ранее на Западе составили рейтинг оценок усилий стран по вступлению в Евросоюз.

