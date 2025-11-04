На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Мексики высказалась об операции США в стране

Президент Шейнбаум: Мексика не согласна с операцией США на своей территории
Henry Romero/Reuters

Мексика не согласна с проведением операций американских войск на своей территории. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум в ходе пресс-конференции, передает ТАСС.

»[Вмешательство США] не произойдет — у нас нет никаких данных о том, что это может произойти. Кроме того, мы с этим не согласны и уже сообщили об этом президенту [США Дональду] Трампу», — сказала глава государства.

Шейнбаум добавила, что во время телефонных разговоров с Трампом глава Белого дома говорил о готовности оказать поддержку в борьбе с преступностью. Однако, по словам президента, она отказывалась от подобных предложений, заявляв, что Мексика является независимой и суверенной страной.

Накануне телеканал NBC News сообщил, что администрация Трампа начала планирование миссии по борьбе с наркокартелями в Мексике. По их информации, миссия предполагает отправку войск США и сотрудников разведки в на территорию страны.

Ранее Мексика и США договорились о совместных мерах против нелегального трафика оружия.

