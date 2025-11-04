На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Литве прекратили расследование по делу о тоннеле через границу с Белоруссией

Прокуратура Литвы прекратила следствие по делу о тоннеле через границу с Белоруссией
true
true
close
Reuters

Вильнюсская окружная прокуратура прекратила расследование по делу о подземном тоннеле, проходившем через границу между Литвой и Белоруссией. Об этом сообщила представитель ведомства Рита Стундене, пишет ТАСС.

«Прокуратура приняла решение следствие закрыть», — заявила она.

При этом законность такого решения поручено проверить Генеральной прокуратуре Литвы, отметила Стундене. До завершения проверки причины прекращения расследования не разглашаются, добавила она.

Подземный тоннель длиной около 25 метров был обнаружен в конце января 2025 года неподалеку от деревни Пашальчис в Шальчининкском районе Литвы. По предварительным данным, его могли использовать контрабандисты.

24 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене в социальных сетях сообщила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией — «Шальчининкай» и «Мядининкай». Они не работали до середины дня 25 октября. В Вильнюсе это решение связали с инцидентом с появившимися в воздушном пространстве республики метеозондами, которые якобы использовались для контрабанды сигарет с белорусской территории.

Ранее в Польше обнаружили тоннель под границей с Белоруссией.

