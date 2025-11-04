На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военное крыло ХАМАС передаст медикам тело еще одного заложника

ХАМАС передаст медикам Красного Креста тело еще одного заложника
true
true
true
close
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС планирует передать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки израильского заложника в секторе Газа. Заявление об этом военное крыло организации — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — распространило в социальных сетях.

«В рамках соглашения мы передадим тело израильского заложника сегодня около 20:00 по местному времени (21:00 мск — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

3 ноября турецкий МИД обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, действия Израиля мешают доставке гуманитарной помощи в Газу. Фидан считает, что международное сообщество должно оказывать давление на Израиль и обеспечить пропуск примерно 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом.

В этот же день в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные открыли огонь на территории сектора Газа. Уточняется, что военные обнаружили группу «террористов», которые пересекли желтую линию и продвигались в сторону израильских военнослужащих.

Ранее ХАМАС заявило о готовности сложить тяжелое оружие в рамках процесса разоружения.

