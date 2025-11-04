Военное крыло ХАМАС передаст медикам тело еще одного заложника

Палестинское движение ХАМАС планирует передать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) останки израильского заложника в секторе Газа. Заявление об этом военное крыло организации — группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама» — распространило в социальных сетях.

«В рамках соглашения мы передадим тело израильского заложника сегодня около 20:00 по местному времени (21:00 мск — прим. ред.)», — говорится в сообщении.

3 ноября турецкий МИД обвинил Израиль в систематических нарушениях прекращения огня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. По его словам, действия Израиля мешают доставке гуманитарной помощи в Газу. Фидан считает, что международное сообщество должно оказывать давление на Израиль и обеспечить пропуск примерно 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом.

В этот же день в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что израильские военные открыли огонь на территории сектора Газа. Уточняется, что военные обнаружили группу «террористов», которые пересекли желтую линию и продвигались в сторону израильских военнослужащих.

Ранее ХАМАС заявило о готовности сложить тяжелое оружие в рамках процесса разоружения.