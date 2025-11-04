В Британии запретили проводить протесты возле домов чиновников и депутатов

В Британии вступил в силу закон о запрете протестов у домов чиновников

В Великобритании начал действовать новый закон, запрещающий проведение протестных акций возле домов государственных служащих и парламентариев. Об этом сообщили во вторник в МВД страны, пишет РИА Новости.

Согласно документу, лица, занимающие государственные должности, включая членов парламента, Палаты лордов и представителей местных органов власти, теперь будут лучше защищены от преследований и запугивания.

Закон расширяет полномочия полиции по пресечению протестных акций около домов представителей власти. Теперь проведение митинга с целью повлиять на служебную деятельность или личную жизнь госслужащего считается уголовным преступлением и влечет наказание в виде лишения свободы сроком до шести месяцев.

В министерстве отметили, что принятие закона связано с ростом числа угроз и оскорблений в адрес чиновников и депутатов. По данным МВД, более половины кандидатов, участвовавших в выборах в прошлом году, сталкивались с запугиванием, а 96% депутатов хотя бы раз подвергались оскорблениям или угрозам.

