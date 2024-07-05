На выборах в Британии сообщили о запугивании кандидатов

Несколько случаев запугивания кандидатов произошли на парламентских выборах в Британии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на центральный избирательный комитет страны.

«Была активная и насыщенная кампания, но и недопустимые оскорбления и запугивание кандидатов», — сообщили в избиркоме.

В британском ЦИК также отметили, что последний день голосования прошел «гладко», а на выборах в целом отмечена рекордная явка.

До этого экзитполы трех крупнейших телеканалов страны показали уверенную победу лейбористов во главе с Киром Стармером на парламентских выборах в Британии.

Неофициальные данные единого экзитпола сообщают, что партия лейбористов получит до 410 голосов в британском парламенте, таким образом набирая уверенное большинство. На данный момент правящая Консервативная партия рассчитывает получить только 131 место в парламенте, показав резкое и значительное ухудшение своего положения.

Ранее российский посол назвал неожиданными досрочные выборы в Британии.