Литва хочет вернуть тысячи фур, застрявших в Белоруссии из-за закрытия границ

Власти Литвы работают над поиском возможностей возвращения 5 тыс. фур, застрявших в Белоруссии, при этом не открывая границу с соседним государством. Об этом заявила премьер-министр республики Инга Ругинене, пишет ТАСС.

«Ищем решение. МВД проведет совещание по вопросу возвращения грузовых машин. Но граница открыта не будет», — сказала она.

В ассоциации грузоперевозчиков Литвы отметили, что в данный момент через границу идет пропуск застрявших фур. Такими темпами все машины вернутся в страну через 50 суток.

О закрытии границы с Белоруссией накануне заявила премьер-министр Литвы Инга Ругинене. По ее словам, решение принято для обеспечения безопасности граждан. Ограничения будут действовать до 1 декабря 2025 года.

В этот же день в МИД Белоруссии заявили, что Литва закрытием границы продемонстрировала свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.

Ранее в Белоруссии отменили ряд автобусных рейсов из-за закрытия границ Литвой.