В Белоруссии отреагировали на закрытие Литвой границы

МИД Белоруссии прокомментировал закрытие Литвой границы
Global Look Press

Литва закрытием границы продемонстрировала свое реальное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей. Соответствующее заявление сделали в МИД Белоруссии, пишет ТАСС.

Литовские политики использую тактику эскалации напряженности, рассчитывая получить выгоду от Евросоюза, отметил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

«После визита представителей ЕС на польскую границу и громких заявлений о «катастрофической» ситуации и закрытии Варшавой белорусско-польской границы Польше был выделен кредит в €43 млрд», — сказал он.

Варанков полагает, что Литва также хочет заработать на этом.

29 октября премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила о решении властей республики на месяц полностью закрыть автомобильную границу с Белоруссией.

24 октября Ругинене в социальных сетях заявила, что правительство страны приняло решение о закрытии двух последних действующих пунктов пропуска на границе с Белоруссией. Речь идет о пунктах «Шальчининкай» и «Мядининкай», они не работали до середины дня 25 октября.

Ранее в Литве обнаружили сотни метеозондов с контрабандным табаком.

