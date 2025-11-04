На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В конгрессе поддержали слова Трампа о России

Конгрессвумен Луна поддержала слова Трампа о торговле с Россией
Francis Chung - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна в публикации на своей странице в социальной сети X поддержала слова американского президента Дональда Трампа о важности торговли с Россией.

«Торговая сделка + мир = победа для всех!» — написала она.

Таким образом Луна отреагировала на заявление главы Белого дома о том, что между Москвой и Вашингтоном не так много деловых контактов из-за глупости.

До этого Трамп сказал в интервью телеканалу CBS News, что расширение торгово-экономического сотрудничества США и России было бы прекрасным развитием событий для обеих стран. По словам американского лидера, Москва заинтересована в налаживании взаимовыгодных торговых отношений с Вашингтоном.

31 октября агентство Bloomberg сообщило, что отказ президента США обсудить на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином вопрос санкций против нефтяного сектора РФ демонстрирует изменение его политики в отношении Москвы.

Ранее Джей Ди Вэнс рассказал об отношениях Трампа с чиновниками из России.

Отношения России и США
