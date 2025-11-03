Трамп назвал расширение торговли с Россией полезным шагом

Расширение торгово-экономического сотрудничества между США и Россией стало бы позитивным развитием для обеих стран. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News.

По словам Трампа, Москва заинтересована в налаживании взаимовыгодных торговых отношений с Вашингтоном.

«Я думаю, что он [президент РФ Владимир Путин] хочет прийти, и он хочет торговать с нами, и он хочет заработать много денег для России. И я думаю, что это здорово», — отметил Трамп.

В этом интервью президент США также подчеркнул, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин являются сильными и умными людьми, с которыми нельзя играть.

Кроме того, Трамп заявил, что сможет добиться завершения конфликта на Украине.

Ранее Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Великобритании.