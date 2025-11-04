На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Президент Италии призвал приложить больше усилий для противостояния «российской угрозе»

Президент Маттарелла: Европе следует проявить больше внимания российской угрозе
Fabrizio Corradetti/Keystone Press Agency/Global Look Press

Европе следует проявить больше внимания и приложить больше усилий для противодействия «российской угрозе». Об этом заявил президент Италии Серджо Маттарелла в послании по случаю Дня национального единства и вооруженных сил.

«Угроза расширения конфликта, спровоцированного агрессией Российской Федерации против Украины, требует большого внимания и значительных усилий по адаптации армии к созданию единых европейских сил обороны», — говорится в заявлении.

Маттарелла добавил, что европейские силы обороны в сотрудничестве с НАТО могут стать инструментом безопасности региона. По его словам, сегодня в Европе и Средиземноморье возникли новые конфликты, которые бросают вызов системе безопасности.

В октябре министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна включать Россию. Глава ведомства выразил надежду на возобновление диалога для обсуждения форм сосуществования государств в Европе и подчеркнул важность достижения консенсуса.

Ранее в России оценили заявления об «агентах» Кремля в Европе.

