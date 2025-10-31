На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России оценили заявления об «агентах» Кремля в Европе

Косачев: ЕС «агентами Кремля» называют всех здравомыслящих людей
Алексей Филиппов/РИА Новости

Россия может считать комплиментом то, что всех здравомыслящих людей в Европе, правых консерваторов и патриотов своих стран, называют «агентами Кремля». Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев на пленарном заседании фестиваля «Народы России и СНГ», передает ТАСС.

«Нас обвиняют в том, что мы их как-то поддерживаем. <…> Это неправда. Но ведь эти политики видят реалии под тем же углом, что и мы», — подчеркнул сенатор.

Косачев добавил, что премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо являются именно патриотами своих стран, а не «агентами Кремля».

Орбан и Фицо неоднократно выступали против введения санкций Европейского союза в отношении Российской Федерации, а также заявляли, что не откажутся от экспорта выгодных по цене российских энергоресурсов.

В этой неделе премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Орбан «очарован Москвой» и строит якобы «авторитарную модель» по образцу России.

Ранее в Германии заявили, что страны Запада преступно недооценивают влияние российского лидера Владимира Путина в Европе и за ее пределами.

