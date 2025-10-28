Сийярто заявил о необходимости участия России в системе безопасности Европы

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна включать Россию. Об этом сообщает газета «Известия».

«Согласны мы или не согласны по ключевым вопросам — это другое дело, но географическое присутствие и реальность существования России очевидны. Поэтому отрицать этот факт и строить систему безопасности на этом отрицании просто нереалистично», — сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Глава МИД Венгрии выразил надежду на возобновление диалога для обсуждения форм сосуществования государств в Европе и подчеркнул важность достижения консенсуса. Он также поддержал инициативу коалиции Чехии, Словакии и Венгрии, охарактеризовав правительства этих стран как патриотические и ориентированные на защиту суверенитета.

Сийярто принимает участие на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В ходе своего выступления министр заявил, что венгерские власти готовы и дальше предлагать Будапешт как площадку для ведения диалога между Москвой и западными странами, в том числе для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дипломат заявил о необходимости «поменять военную риторику на мирную». Также он отметил, что Будапешт поддерживает усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса.

