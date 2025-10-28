На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сийярто заявил о необходимости участия России в системе безопасности Европы

Сийярто: будущая архитектура европейской безопасности должна включать Россию
true
true
true
close
Bernadett Szabo/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что будущая архитектура европейской безопасности должна включать Россию. Об этом сообщает газета «Известия».

«Согласны мы или не согласны по ключевым вопросам — это другое дело, но географическое присутствие и реальность существования России очевидны. Поэтому отрицать этот факт и строить систему безопасности на этом отрицании просто нереалистично», — сказал дипломат, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Глава МИД Венгрии выразил надежду на возобновление диалога для обсуждения форм сосуществования государств в Европе и подчеркнул важность достижения консенсуса. Он также поддержал инициативу коалиции Чехии, Словакии и Венгрии, охарактеризовав правительства этих стран как патриотические и ориентированные на защиту суверенитета.

Сийярто принимает участие на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске. В ходе своего выступления министр заявил, что венгерские власти готовы и дальше предлагать Будапешт как площадку для ведения диалога между Москвой и западными странами, в том числе для встречи российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дипломат заявил о необходимости «поменять военную риторику на мирную». Также он отметил, что Будапешт поддерживает усилия Трампа по урегулированию украинского кризиса.

Ранее Орбан высказался о саммите Путина и Трампа в Будапеште.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами