Путин поручил установить единый подход к понятию «агломерация»

Путин поручил закрепить в законе понятие «агломерация» до 15 декабря 2029 года
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать единый подход к определению понятия «агломерация» и закрепить его в законодательстве. Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля по итогам Восточного экономического форума.

Согласно документу, правительству и Госдуме поручено после реализации пилотного проекта внести в законы изменения, касающиеся не только единого определения агломерации, но и порядка взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований, входящих в их состав.

Срок исполнения поручения установлен до 15 декабря 2029 года. Ответственными за выполнение назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Также Путин поручил российскому правительству до 1 декабря утвердить дорожную карту для долгосрочного развития добычи и производства редких и редкоземельных металлов.

ВЭФ-2025 проходил во Владивостоке с 3 по 6 сентября. Главная тема мероприятия — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». В ходе пленарного заседания форума российский лидер поручил правительству к ноябрю утвердить план по развитию редкоземельной индустрии в стране.

Ранее депутат после заявления Путина предложил ввести в магазинах рыбный четверг.

