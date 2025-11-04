Лидеры ЕС пропустят саммит в Колумбии, чтобы не злить Трампа

Bloomberg: европейские лидеры пропустят саммит с CELAC, чтобы не злить Трампа

Подавляющее большинство лидеров европейских стран отказалось от посещения саммита с Сообществом стран Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC) в Колумбии, чтобы не злить президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Саммит <...> находится под пристальным вниманием в Европе, поскольку США нацелились на такие страны, как Колумбия (где проходит саммит) и Венесуэла, из-за обвинений в незаконном обороте наркотиков», — говорится в материале.

По данным источников издания, во встрече примут участие пятеро лидеров стран Евросоюза и три лидера государств CELAC. Известно, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался от визита в Колумбию якобы из-за «низкой активности других глав государств и правительств». Такую версию журналистам озвучил пресс-секретарь Мерца Стефан Корнелиус.

Саммит состоится 9–10 ноября в колумбийской Санта-Марте.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

В этот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

Ранее в России допустили скорое вторжение США в Венесуэлу.