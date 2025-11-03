На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России допустили скорое вторжение США в Венесуэлу

Подоляка: США могут атаковать Венесуэлу в течение 48 часов
Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Вторжение армии Соединенных Штатов в Венесуэлу может начаться в скором времени, поскольку в стране вряд ли произойдет смена власти, как того хочет Вашингтон. Об этом в своем Telegram-канале написал пророссийский военный блогер Юрий Подоляка.

Он отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не собирается покидать свой пост добровольно, а силы оппозиции в республике невелики. В связи с этим американцы могут либо организовать ликвидацию Мадуро, либо вторгнуться на территорию страны с этой целью, считает Подоляка.

«А потому Венесуэла готовится к вторжению (или просто авиаударам). Причем, венесуэльские СМИ пишут, что оно может начаться в течение следующих 48 часов (то есть сразу после дня выборов — 4 ноября)», — заявил блогер.

Подоляка также напомнил, что на прошлой неделе российские самолеты Ил-76 осуществляли перелеты между РФ и Венесуэлой, и выразил надежду, что они поставляли партнерам Москвы то, что им необходимо.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что США направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация США готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

В этот же день Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

Ранее Трамп поручил Пентагону готовить атаку на Нигерию.

