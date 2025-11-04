На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп обвинил американского чиновника в росте цен на энергоносители

Трамп обвинил губернатора штата Нью-Йорк Хокул в росте цен на энергоносители
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул в росте цен на энергоносители в северо-восточной части страны. Об этом американский лидер написал на своей странице в соцсети Truth Social.

По мнению главы Белого дома, губернатор уничтожает весь регион, поскольку цены на энергоносители вышли из-под контроля и, как предполагается, увеличатся в три раза. Трамп полагает, что причиной этого стало то, что Хокул не дает разрешения на строительство ряда новых газопроводов на территории штата Нью-Йорк.

Говоря о Хокул, американский лидер также подчеркнул, что город Нью-Йорк гибнет из-за ее нелепых сборов при въезде машин в центр мегаполиса. По словам республиканца, гражданам приходится платить большие деньги, чтобы въехать на Манхэттен, поэтому они перестали туда ездить. В свете этих обстоятельств Трамп назвал этот район Нью-Йорка «городом-призраком».

Президент добавил, что попросит министра транспорта США Шона Даффи «тщательно рассмотреть» возможность отмены вышеупомянутых сборов.

Ранее в штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения.

Второй срок Трампа
