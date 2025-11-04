Monde: РФ имеет решающее преимущество над Европой по огневой мощи и мобилизации

Россия имеет решающее преимущество перед Европой с точки зрения огневой мощи армии и мобилизационным возможностям. Об этом сообщает газета Le Monde.

«Россия имеет решающее преимущество по массе, огневой мощи и мобилизационным возможностям», — пишет издание.

Аналитик Французского института международных отношений (IFRI) Димитри Минич сообщил газете о том, что сила России заключается в ее «воздушно-наземных возможностях», а сухопутные войска ВС РФ значительно превосходят европейские.

4 ноября профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что в Европе продолжат призывать Россию капитулировать даже в том случае, если Москва будет находиться «на грани победы».

Дизен предложил читателям провести мысленный эксперимент – задать вопрос европейскому журналисту или политику: что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по решению конфликта на Украине?

«Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.