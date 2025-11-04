В Европе продолжат призывать Россию капитулировать даже в том случае, если Москва будет находиться «на грани победы». Об этом в статье для издания Steigan заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Дизен предложил читателям провести мысленный эксперимент – задать вопрос европейскому журналисту или политику: что бы вы сказали России, если бы не было переговоров по решению конфликта на Украине?

«Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — подчеркнул он.

Журнал The American Conservative призвал отказаться от иллюзий и признать поражение Украины. Как отмечали журналисты, страны НАТО не могут смириться с фактом, что Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому делают все более «безрассудные предложения».

В журнале отметили, что западные чиновники и аналитики продолжают предсказывать победу Украины. Однако такая уверенность ничем не обоснована, подчеркивается в статье. В The American Conservative заявили, что Россия одерживает победу в конфликте. В свою очередь Украина может продолжать боевые действия только благодаря финансовой и военной помощи стран НАТО.

Ранее стало известно, что Украина обсуждает сдачу России своих территорий в обмен на прием в НАТО.