Зеленский заявил, что не видел плана завершения конфликта на Украине

Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видел плана Европы о завершении конфликта на Украине. Об этом пишет издание «Страна.ua».

«Важно в этом вопросе, видел ли я как президент Украины этот план. Нет. Мне кажется, это и есть ответ на все вопросы», — сказал он.

По словам главы государства, существуют разные предложения Европейского союза по этому вопросу.

30 октября газета The Financial Times сообщила, что Европейская комиссия совместно с правительствами стран-членов НАТО разрабатывает план по использованию транспорта для переброски военной техники в случае конфликта с Россией.

Захарова подчеркнула, что реальный мирный процесс учитывал бы законные интересы Российской Федерации, русскоязычных жителей Украины и способствовал бы восстановлению баланса в сфере безопасности в Европе и в мире в целом.

По мнению дипломата, Киев и его европейские союзники продвигают прекращение огня, чтобы любой ценой добиться передышки для терпящих поражение Вооруженных сил Украины, ни о каком справедливом и прочном мирном урегулировании ни в Европе, ни в республике не помышляют.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на Западе всегда стремились развалить Россию.

