В Китае раскритиковали угрозы применения силы в Карибском бассейне

Китай не приемлет угрозы применения силы для разрешения проблем в международных отношениях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на фоне обострения ситуации вокруг Венесуэлы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Китай выступает против применения или угрозы применения силы в международных отношениях, против подрыва мира и стабильности в Латинской Америке и Карибском бассейне и против односторонних принудительных мер в отношении судов других стран», — сказала дипломат.

Она подчеркнула, что Пекин сотрудничает с Каракасом, и это взаимодействие не направлено против третьих стран. Нин также отметила, что КНР поддерживает борьбу с международной преступностью и выступает за сотрудничество государств в этом направлении.

1 ноября газета Washington Post сообщила, что Соединенные Штаты направили к берегам Венесуэлы боевые корабли, подводные лодки и тысячи военных. Наращивание военных сил и средств Вашингтона в Карибском бассейне свидетельствует о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится расширить операции в регионе, отмечается в материале.

В этот же день президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США пытаются развязать войну из-за ресурсов его страны.

Ранее Трамп заявил, что дни Мадуро на посту президента Венесуэлы сочтены.