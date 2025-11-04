НАТО сегодня создает лишь иллюзию силы, а на деле уже не способно противостоять России ни по численности, ни по качеству вооружений. Об этом заявил бывший офицер и аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Эндрю Наполитано.

«Их [страны НАТО] можно сравнить с кучкой бывших пожилых спортсменов, которые говорят о том, как хорошо они играли в футбол, и думают, что все еще могли бы играть», — сказал Джонсон.

По его словам, сегодня НАТО представляет собой «изношенную силу», которая не осознает, что «страдает от различных физических недугов». Аналитик считает, что дальнейшее участие альянса в украинском конфликте лишь ускорит его внутреннее разложение. Он обратил внимание на то, что прямо сейчас можно наблюдать крах украинско-натовских сил на поле боя.

До этого председатель военного комитета НАТО, адмирал Джузеппе Каво Драгоне признал, что боевые действия на Украине «зашли в тупик» с оперативной точки зрения, поэтому «почти пришло время сесть и поговорить». Он отметил, что Североатлантический альянс будет продолжать поддерживать Киев до тех пор, пока не начнутся переговоры для установления прочного мира.

Ранее Песков заявил, что пауза с переговорами по Украине «слишком затянулась».