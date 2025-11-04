На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сын экс-президента Франции Саркози пожаловался на антисемитские оскорбления

Сын Николя Саркози подал жалобу в полицию из-за антисемитских оскорблений
true
true
true
close
Sarah Meyssonnier/Reuters

Сын бывшего президента Франции Николя Саркози – Луи Саркози – подал заявление в полицию после антисемитских оскорблений. Об этом сам Луи написал на своей странице в соцсети X.

«Некий человек ворвался в мой предвыборный штаб в Ментоне, выкрикивая антисемитские лозунги невыразимой жестокости… В полицейский участок Ментона была подана жалоба», — сказано в посте.

Луи Саркози планирует участвовать в выборах на пост мэра в Ментоне, где и находится штаб его команды. Сын бывшего французского лидера добавил, что угрозы не заставят его отказаться от своих планов.

В октябре сообщалось, что Николя Саркози не дают спать в тюрьме Санте другие зэки. Как писала Daily Mail, Саркози провел свою первую ночь в тюрьме, подвергаясь насмешкам из-за своего роста и крикам со стороны сокамерников.

21 октября Николя Саркози прибыл в тюрьму в Париже, где будет отбывать пятилетний срок по делу о незаконном финансировании его избирательной кампании 2007 года властями Ливии. В последнем заявлении перед заключением политик отметил, что «за решетку сажают не бывшего президента, а невиновного человека».

Ранее во Франции сообщили, что Саркози будет отбывать наказание в одиночной камере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами