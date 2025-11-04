Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем народного единства. Поздравление размещено в его Telegram-канале.

По его словам, этот праздник напоминает не только о сложных эпизодах в истории России, но и подчеркивает, насколько важны консолидация общества и единство в современное время.

Володин напомнил, что сегодня в отношении Российской Федерации введено более 30 тысяч иностранных санкций. Парламентарий заявил, что враги России делают все, чтобы остановить ее развитие, они хотят ослабить, разрушить, а затем подчинить Россию. По словам спикера Госдумы, у них это не получится.

«Преодолевая вызовы, Россия становится сильнее», — заверил политик.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для всех россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем народного единства.