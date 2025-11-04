РФ и КНР высказались о превращении борьбы с изменением климата в дискриминацию

РФ и Китай выступили против дискриминации в рамках борьбы с изменением климата

Москва и Пекин выступают против превращения мер, направленных на борьбу с изменением климата, в дискриминацию и ограничения в международной торговле. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав российского и китайского правительств, опубликованном на сайте кабинета министров РФ.

«Стороны подчеркивают, что меры, применяемые для борьбы с изменением климата, в том числе в одностороннем порядке, не должны становиться средствами произвольной или неоправданной дискриминации или скрытыми ограничениями в международной торговле», — говорится в документе.

В тексте отмечается, что РФ и Китай также договорились в комплексе решать задачи по защите окружающей среды и предотвращению изменения климата.

3 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Китай с двухдневным визитом. В первый день он посетил город Ханчжоу, где провел встречу с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Далее глава российского правительства направился в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее Мишустин высказался об укреплении экономического сотрудничества РФ и Китая.