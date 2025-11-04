Москва и Пекин поддержат проекты по созданию лунной станции

РФ и Китай договорились поддерживать проекты, цель которых заключается в создании научной лунной станции и координации миссий по исследованию единственного естественного спутника Земли. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств, опубликованном на сайте российского кабинета министров.

«Договорились <...> поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны», — отмечается в документе.

Из него следует, что в ходе встречи также была достигнута договоренность обеспечивать выполнение пункта Меморандума о взаимопонимании между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией. Речь идет о сотрудничестве при создании электростанции для Международной научной лунной станции.

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай продолжался два дня. 3 ноября председатель российского правительства прибыл в город Ханчжоу, где провел встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. После этого он отправился в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай подписали 15 соглашений по итогам рабочего визита Мишустина.