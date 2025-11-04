На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москва и Пекин поддержат проекты по созданию лунной станции

РФ и Китай договорились поддерживать проекты по созданию научной лунной станции
true
true
true
close
Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

РФ и Китай договорились поддерживать проекты, цель которых заключается в создании научной лунной станции и координации миссий по исследованию единственного естественного спутника Земли. Об этом говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств двух государств, опубликованном на сайте российского кабинета министров.

«Договорились <...> поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны», — отмечается в документе.

Из него следует, что в ходе встречи также была достигнута договоренность обеспечивать выполнение пункта Меморандума о взаимопонимании между «Роскосмосом» и Китайской национальной космической администрацией. Речь идет о сотрудничестве при создании электростанции для Международной научной лунной станции.

Визит премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китай продолжался два дня. 3 ноября председатель российского правительства прибыл в город Ханчжоу, где провел встречу с премьером Государственного совета Китая Ли Цяном. После этого он отправился в Пекин на переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай подписали 15 соглашений по итогам рабочего визита Мишустина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами